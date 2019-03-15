Парня с 3,5 кг насвая задержали в Минске

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за распространение насвая задержали жителя Речицы, сообщили БЕЛТА в Московском РУВД Минска.

"Сотрудники наркоконтроля Московского РУВД по имеющейся оперативной информации задержали 25-летнего неработающего жителя Речицы. У него было обнаружено и изъято 3,5 кг вещества зеленого цвета. Химическая экспертиза, проведенная специалистами ГКСЭ, показала, что это насвай", - рассказали в РУВД.

Сотрудники милиции выяснили, что парень доставлял насвай из Речицы. Он продавал его у магазина в Московском районе столицы. Ранее молодой человек к уголовной и административной ответственности не привлекался.

Материалы проверки переданы в Московский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки.-0-