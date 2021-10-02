Партию дверной фурнитуры по заниженной в 2 раза стоимости пытались ввезти в Беларусь

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партию дверной фурнитуры по заниженной в два раза стоимости пытались ввезти в Беларусь из Литвы, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Грузовое транспортное средство, следовавшее на территорию ЕАЭС из Литвы, прибыло в пункт пропуска "Григоровщина" с товаром - "фурнитура для дверей". К таможенному контролю водитель большегруза представил документы, согласно которым стоимость перемещаемой партии составила 22 тыс. евро.
В ходе проведения операций таможенного контроля витебские таможенники обнаружили комплект документов, в которых была указана реальная стоимость дверной фурнитуры - более 44 тыс. евро.
По выявленному факту Витебской таможней начат административный процесс по ч.3 ст.15.5 КоАП Беларуси. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-