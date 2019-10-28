Партию марихуаны на 46 тыс. доз обнаружили на даче под Осиповичами

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА. Крупная партия марихуаны обнаружена на даче под Осиповичами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Фото из Telegram-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой

В дачном доме у 54-летнего бобруйчанина оперативники Осиповичского РОВД обнаружили 12 мешков высушенного растения. Чуть позже было установлено местонахождение самого подозреваемого, которого задержали. В Бобруйске по месту жительства задержанного дополнительно изъято 15 бумажных расфасованных свертков со схожим веществом растительного происхождения.

Из общего количества изъятого в Осиповичском районе исследовано и достоверно установлено, что около 10 кг является марихуаной. Экспертиза продолжается. Как отметили в МВД, зелья с лихвой хватило бы на 46 тыс. разовых доз.

По факту незаконного оборота наркотиков Осиповичским РОСК возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 328 УК. Фигурант арестован.

Как отметил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Андрей Саладовников, анализ показывает, что 80% наркорынка в стране занимают марихуана и гашиш. "Причем марихуана - как дикорастущая, так и выращиваемая в специально оборудованных помещениях. Только в этом году изъято более 133 кг готового к потреблению зелья. Наркоконтроль констатирует, что популяризация потребления марихуаны, сомнительные доводы о безвредности этого опасного наркотического средства в значительной степени формируют так называемое пронаркотическое сознание молодежи", - сказал он.

В этой связи наряду с мероприятиями по пресечению незаконного наркооборота специалисты сосредоточили усилия не только на профилактике, но и на ежегодном уничтожении наркосырьевой базы (дикорастущих мака и конопли). Масштабные мероприятия проводятся подразделениями МВД, Государственной инспекцией по охране животного и растительного мира, аграриями и другими. "Только в этом году уничтожено более 150 т наркосырья: дикорастущих опийного мака и конопли. Наиболее крупные посевы, более 15 га, уничтожены в Гомельской области", - добавил Андрей Саладовников. -0-