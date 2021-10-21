Пассажир рейсового автобуса пытался провезти через польско-белорусскую границу психотроп

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мужчина пытался перевезти через границу психотропное вещество, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

30-летний мужчина 14 октября на рейсовом автобусе ехал из Польши в Беларусь. Границу пересекал в пункте таможенного оформления "Варшавский мост". Во время контроля в его личных вещах сотрудники Брестской таможни нашли порошкообразное вещество. Согласно заключению экспертизы, в составе был особо опасный психотроп - амфетамин.

Брестская таможня возбудила в отношении молодого человека уголовное дело по ч.2 ст.328-1 УК (незаконное перемещение через границу психотропных веществ). С учетом тяжести преступления, личности фигуранта и обстоятельств дела Брестский транспортный прокурор санкционировал заключение под стражу.

В Брестской области с начала года за незаконное перемещение через границу наркотиков и психотропов, их прекурсоров и аналогов возбуждено 10 уголовных дел.-0-