Пассажирка легковушки погибла при ДТП в Ганцевичском районе

9 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе при ДТП погибла пассажирка легковушки - женщина вылетела из салона автомобиля, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 9.15 на 55 км дороги Р13 Клецк - Синявка - Ганцевичи - Лунинец. По предварительной информации, 35-летний житель Барановичей, управляя автомобилем "Ситроен", при обгоне не справился с управлением, выехал на обочину и съехал в кювет. Машина перевернулась. При этом находившаяся на заднем пассажирском сиденье 36-летняя жительница Ляховичей вылетела из салона. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. Она погибла на месте происшествия.

Водитель и второй пассажир в дорожной аварии не пострадали. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.-0-