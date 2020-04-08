8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер из Чечерского района хранил дома порох, патроны и обрез, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В конце февраля при осмотре дома 86-летнего мужчины правоохранители обнаружили четыре банки с сыпучим веществом черного и серо-зеленого цвета, три детали ударно-спускового механизма, обрез охотничьего гладкоствольного ружья, семь патронов разного калибра.

По словам пенсионера, этот арсенал он нашел в доме брата в 1961 году. Забрал себе и хранил, из ружья сделал обрез.

Все изъятое отправили на экспертизу. По заключению специалистов ГКСЭ, содержимым банок оказался порох общей массой более 330 г. "Он предназначен для снаряжения боевых припасов к стрелковому огнестрельному оружию. Обрез является ручным гладкоствольным огнестрельным оружием 16-го калибра. Он был изготовлен самодельным способом путем укорачивания ствола и удаления части приклада, пригоден для стрельбы", - рассказали в УВД.

Материалы проверки переданы следователям.-0-