Пенсионер в Светлогорском районе при обустройстве песочницы выкопал винтовку, она выстрелила

13 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Светлогорского района выкопал винтовку времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Пенсионер решил сделать песочницу для внуков на подворье и во время земляных работ нашел оружие. "Как оказалось, в его руки попала самозарядная винтовка системы Токарева (СВТ-40). Взяв бензорез, хозяин дома начал ее пилить. В этот момент и произошел выстрел. Магазин был пустой, но единственный патрон находился в патроннике", - рассказали в УВД.
С диагнозом "сквозное огнестрельное ранение, огнестрельный оскольчатый перелом правой большеберцовой кости" пенсионера 12 июня доставили в больницу. Мужчина госпитализирован. Кроме него никто не пострадал.
По факту происшествия проводится проверка. Назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы.
В УВД напомнили, что юридическим и физическим лицам запрещается хранить и использовать найденное или переданное им оружие, собственниками которого они не являются. Его необходимо сдать в ОВД по месту жительства. Добровольно сдавшие незаконно хранившееся огнестрельное, газовое, пневматическое, метательное, холодное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной ответственности.
Незаконное изготовление, хранение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусматривает привлечение к уголовной ответственности по ст.295 УК Беларуси.-0-
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