Пенсионера спасли при пожаре в Бобруйском районе

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе при пожаре спасен пенсионер, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

23 апреля в 18.04 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного дома в поселке Туголица Бобруйского района. Когда они прибыли к месту вызова, из окна на первом этаже шел дым. Со слов соседей, внутри находился хозяин квартиры 1954 года рождения. Пенсионер был обнаружен на кровати в комнате и вынесен через окно на свежий воздух. Бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в Бобруйскую центральную больницу с диагнозом "отравление продуктами горения, ожоги II-III степени". Его состояние удовлетворительное.

Пенсионер проживает с семьей. Со слов соседей, характеризуется удовлетворительно, на учете нигде не состоит.

В результате пожара поврежден диван, кровать, постельные принадлежности, закопчены стены. Предполагаемая причина происшествия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-