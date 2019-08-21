Пенсионерка из Брагинского района получила ожоги при сжигании мусора, она в реанимации

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе женщина 1940 года рождения пострадала при попытке самостоятельно потушить горящий мусор, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

С термическими ожогами третьей-четвертой степени 30% тела жительница деревни Просмычи поступила в Брагинскую центральную райбольницу 20 августа в 16.40. Как выяснилось, женщина наводила порядок на приусадебном участке и сжигала мусор. В какой-то момент пламя вышло из-под контроля, сельчанка попыталась потушить его самостоятельно, в результате чего получила ожоги.

Пенсионерка смогла сама вызвать скорую помощь, после осмотра женщину госпитализировали в реанимацию.

В МЧС напоминают: если с возгоранием не удается справиться, надо в срочном порядке прекратить самостоятельное тушение, отойти на безопасное расстояние, отвести людей и срочно вызвать спасателей по 101 или 112. "Во время пожара опасность для жизни и здоровья человека представляет не только открытый огонь, люди могут пострадать от вдыхания нагретого воздуха, что приводит к ожогу верхних дыхательных путей и удушью, от токсичных продуктов горения или пониженной концентрации кислорода - в этот момент человек становится равнодушным и безучастным к опасности, у него наблюдается оцепенение, головокружение, нарушается координация движений", - обращают внимание в МЧС.-0-