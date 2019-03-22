Перевозивший 45 кг наркотиков россиянин приговорен к 16 годам колонии

22 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Московского района Бреста сегодня огласили приговор в отношении россиянина, пытавшегося провезти через границу крупную партию наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Мужчина был задержан в пункте пропуска "Варшавский мост" ночью 12 ноября 2018 года. При досмотре его автомобиля в топливном баке таможенники обнаружили более 45 кг гашиша и свыше 248 г кокаина.

Как пояснил суду обвиняемый, наркотики он приобрел через знакомых на территории Нидерландов с целью перепродажи в России. За вырученные деньги хотел купить автосервис в Германии, куда периодически выезжал на заработки. Во время допроса фигурант согласился с предъявленным ему обвинением, признал тяжесть совершенного преступления и раскаялся в содеянном.

Суд признал 47-летнего россиянина виновным в совершении преступления по ч.3 ст.328 и ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса - незаконные с целью сбыта хранение и перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в крупном размере. По совокупности преступлений окончательно ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-