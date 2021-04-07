Петарда взорвалась в руке ребенка в Бресте

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте девятилетний школьник пострадал при взрыве петарды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Днем 3 апреля мальчик гулял с друзьями на школьном стадионе. Он взял принесенную с собой петарду, а его друг поджег ее. Ребенок не успел отбросить пиротехническое изделие в сторону, и оно взорвалось в руке.

В результате несовершеннолетнего госпитализировали с травмами. Из пояснений детей, петарду пострадавший нашел во дворе своего дома.

Следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-