Пинчанин похитил Евангелие из храма

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Пинского ГОВД задержали неработающего мужчину, укравшего Евангелие из православной церкви, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Требное Евангелие в металлическом окладе исчезло из пинского храма святых благоверных Петра и Февронии во время службы. Злоумышленник причинил ущерб на сумму Br309. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность вора. Им оказался ранее судимый местный житель 1989 года рождения, похищенное изъято.

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.-0-