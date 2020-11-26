Пинчанин выкопал семь гранат на своем участке

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске 27-летний мужчина на своем участке выкопал гранаты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Наталью Сахарчук.

Пинчанин работал на своем приусадебном участке и выкопал семь металлических предметов, напоминавших боеприпасы. О находке сообщил в милицию. На место вызова приехали сотрудники ГОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территорию огородили и для безопасности эвакуировали восемь человек.

По оценке специалистов, мужчина нашел гранаты времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие их вывезли на специальный полигон и уничтожили.

В УВД напомнили: об обнаружении боеприпасов обязательно нужно сообщать в милицию. Снаряды не стоит трогать руками, поскольку можно спровоцировать взрыв.-0-