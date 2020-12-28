Пинский коммерсант не хотел возвращать долги и пошел на криминальное банкротство

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соучредитель и директор пинского частного предприятия по деревообработке намеренно довел фирму до банкротства, чтобы не возмещать убытки кредиторам и не погашать просроченную задолженность. В отношении руководителя открытого акционерного общества возбуждено два уголовных дела, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Незаконные действия выявили работники Пинского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области.

"Как выяснилось, в 2017-2018 годах пинский коммерсант через аффилированные структуры вывел из бизнеса основные и оборотные средства предприятия - квартиру, дорогостоящий деревообрабатывающий станок, долгосрочные денежные займы. Таким образом он усугубил неплатежеспособность своей фирмы и искусственно создал финансовую ситуацию, при которой погашение задолженности стало невозможным. В результате кредиторам причинен ущерб на сумму свыше Br79 тыс.", - пояснили в КГК.

Поскольку неплатежеспособность должника приняла устойчивый характер, один из кредиторов пинской фирмы обратился в экономический суд Брестской области с заявлением. По нему в октябре 2018 года было начато дело о банкротстве и открыто конкурсное производство.

По материалам финансовой милиции Пинским межрайотделом Следственного комитета в отношении директора предприятия возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.240 (преднамеренная экономическая несостоятельность) и ст.241 (препятствование возмещению убытков кредитору) Уголовного кодекса.-0-