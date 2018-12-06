Пистолет начала ХХ века обнаружили при ремонте здания университета в Бресте

6 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В здании Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина во время ремонтных работ обнаружен пистолет первой половины ХХ века, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Фото Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

Строительная организация меняла крышу в учебном корпусе по улице Мицкевича. Во время ее очистки от старого утеплителя под балкой стропильной системы один из работников обнаружил матерчатый сверток. Развернув его, мужчина увидел пистолет и 16 патронов. О находке он сообщил в правоохранительные органы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, оружие и патроны были изъяты для проведения баллистической экспертизы.

Согласно заключению эксперта управления ГКСЭ, 9-милиметровый пистолет Lange Pistole 08, 1916 года выпуска, изготовлен заводским способом и является огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. Представленные на исследование патроны являются боеприпасами к ручному нарезному огнестрельному оружию.

"Известно, что в здании старого корпуса университета в годы Великой Отечественной войны размещался военный госпиталь. Возможно, обнаруженная находка хранилась там с 40-х годов прошлого века. Ленинским РОВД Бреста проводится проверка", - дополнила Татьяна Коток.-0-