Пять автомобилей столкнулись в утренний час пик в Гродно

19 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В Гродно в одной аварии повреждены сразу пять легковушек, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло на улице Поповича около 8.00. Молодой человек на "Фольксвагене" ехал со стороны улицы Весенней в плотном потоке автомобилей со скоростью около 30 км/ч. В какой-то момент водитель услышал визг резины. Тут же произошел удар в его машину.

"Водитель вышел и увидел, что в его автомобиль врезался "Фольксваген", кроме того, поврежденными оказались двигавшиеся следом два автомобиля "Рено" и еще один "Фольксваген", - рассказали в ГАИ.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-