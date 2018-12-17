Пять автомобилей в Минске собрались в паровоз из-за несоблюдения дистанции

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием пяти автомобилей произошло сегодня утром в Минске на ул.Орловской. Причиной стало несоблюдение водителями безопасной дистанции. Пострадавших нет. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Из-за аварии движение транспорта на ул.Орловской со стороны просп.Победителей было затруднено.
Госавтоинспекция напоминает автовладельцам, что необходимо перестроиться на зимний стиль вождения: выбирать скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать резких маневров. Всем сидящим в автомобиле необходимо пристегиваться.-0-
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