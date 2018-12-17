Пять автомобилей в Минске собрались в паровоз из-за несоблюдения дистанции

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием пяти автомобилей произошло сегодня утром в Минске на ул.Орловской. Причиной стало несоблюдение водителями безопасной дистанции. Пострадавших нет. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Из-за аварии движение транспорта на ул.Орловской со стороны просп.Победителей было затруднено.

Фото из Телеграм-канала @gaiminsk

Госавтоинспекция напоминает автовладельцам, что необходимо перестроиться на зимний стиль вождения: выбирать скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать резких маневров. Всем сидящим в автомобиле необходимо пристегиваться.-0-