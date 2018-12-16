Пассажирка Volkswagen, попавшая в ДТП на Орловской, скончалась: на виновника аварии заведено уголовное дело

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП, которое произошло утром 16 декабря в Минске на пересечении улиц Орловская и Нововиленская. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета, передает БЕЛТА.
"На пересечении улиц Орловской и Нововиленской 66-летний мужчина, управляя автомобилем Jaguar, совершил столкновение с Volkswagen. В результате ДТП 69-летней пассажирке Volkswagen были причинены телесные повреждения. Она была госпитализирована и вскоре скончалась. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении СК.-0-
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