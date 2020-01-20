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20 января 2020, 09:55

Пять человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Гомеле

Фото МЧС
Фото МЧС

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пять человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Гомеле, сообщил БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о задымлении в подъезде дома на улице Давыдовской областного центра поступило спасателям сегодня в 02.53. Горела квартира на пятом этаже. К прибытию спасателей ее хозяйка вышла на улицу.

"С верхних этажей эвакуированы пять человек. Никто не пострадал", - рассказали в управлении.

Пожар ликвидирован. Огнем уничтожено имущество в комнате и прихожей, закопчены стены и потолок квартиры.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемые версии - неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

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