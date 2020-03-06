Пять человек пострадали в лобовом столкновении двух легковушек под Смолевичами

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две легковушки столкнулись под Смолевичами, пострадали пять человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня утром на первом километре автодороги Смолевичи - Жодино. На закруглении дороги 33-летний водитель "Опеля" не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Мазда" под управлением 55-летнего водителя.

В результате аварии водители обеих машин и три пассажира "Опеля" получили травмы и были доставлены в больницу.

"На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. По факту ДТП проводится проверка", - проинформировала Ольга Чемоданова.-0-