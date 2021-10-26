Пять участников протестов выплатят "Минсктрансу" Br7,5 тыс. за сбой в работе общественного транспорта

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска удовлетворил исковые требования прокуратуры города Минска и взыскал в пользу КТУП "Минсктранс" с пяти ответчиков в солидарном порядке Br7,5 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Среди ответчиков - граждане, ранее осужденные приговорами судов, в том числе за организацию и подготовку 30 августа 2020 года в столице действий, грубо нарушающих общественный порядок, активное участие в них, повлекших сбой в работе транспорта. Ущерб был причинен остановкой движения общественного транспорта.

"Суд Заводского района Минска удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме и взыскал с ответчиков в солидарном порядке Br7,5 тыс., а также государственную пошлину в размере более Br300", - отметили в прокуратуре.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.-0-