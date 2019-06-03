Пятеро граждан Ирака пытались незаконно попасть через Беларусь в Польшу

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро граждан Ирака в Каменецком районе пытались незаконно попасть в Польшу. Их задержали в 300 м от границы, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
При себе у иностранцев были личные вещи, мобильные телефоны и деньги.
Также в начале июня в Пружанском районе в непосредственной близости от белорусско-польской границы пограничный наряд задержал неизвестного 50-летнего мужчину без документов, с его слов, гражданина Таджикистана.
В отношении нарушителей начаты административные процессы по ст.23.29, ч.1 ст.23.30 КоАП (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима). Они помещены под стражу. "Ведутся дальнейшие разбирательства", - отметили в Госпогранкомитете.-0-
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