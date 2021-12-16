Пьяная бесправница за рулем на скорости 135 км/ч вылетела с дороги: ее будут судить

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд Московского района Минска уголовное дело в отношении водителя, по вине которой пострадали два пассажира, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Женщине инкриминировано нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

Установлено, что нетрезвая обвиняемая 25 мая 2021 года ехала на автомобиле Ford Focus по проспекту Независимости в направлении улицы Московской в Минске. При выезде на путепровод она не учла закругление дороги, на скорости около 135 км/ч машину занесло, она наехала на бордюр и опрокинулась.

В результате два пассажира получили тяжкие телесные повреждения.

К слову, обвиняемая была ранее лишена права управления транспортным средством.

Изучение материалов дела в Генеральной прокуратуре показало, что расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно, квалификация действий обвиняемой по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса является верной и обоснована собранными доказательствами.

Избранную ранее меру пресечения заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-