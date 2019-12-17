Пьяная гомельчанка села за руль авто с годовалым ребенком

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанка в нетрезвом состоянии везла в авто ребенка, проинформировала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА. В дежурную часть УВД Гомельского облисполкома 12 декабря около 21.00 поступила информация о том, что в направлении Гомеля движется "Рено", водитель которого, судя по манере езды, пьян. Наряд ДПС ГАИ Гомельского РОВД на 5-м км автодороги Центролит - Урицкое - Уваровичи заметил машину под управлением 25-летней гомельчанки. На переднем сидении находился годовалый ребенок. Впоследствии девушка рассказала, что дома выпила пива и поехала забирать друзей. Ребенка оставить было не с кем, и она взяла его с собой. Концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превысила 2 промилле. В отношении водителя составлен административный протокол за езду в нетрезвом виде. Машину отправили на охраняемую стоянку. Ранее сообщалось, что жительница Минского района в нетрезвом состоянии везла ребенка в детсад и попала в ДТП. "Десятки постов в Telegram-канале сообщают об управлении авто водителями в состоянии алкогольного опьянения. Не поддаются пониманию факты, когда авто управляет женщина в состоянии опьянения, подвергая смертельному риску окружающих, в том числе и своих детей", - отметила Ольга Чемоданова. МВД просит сообщать по номеру 102 либо в ближайшее подразделение ГАИ о случаях, когда транспортным средством управляет водитель в нетрезвом виде.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!