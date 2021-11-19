Пьяного дальнобойщика задержали в Брестском районе на трассе М1

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе сотрудники ГАИ сегодня задержали пьяного дальнобойщика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

Инспекторы ГАИ дежурили на трассе М1 Брест - Минск - граница России. Около 11.00 их внимание привлек автомобиль "Вольво" с полуприцепом. Состояние 57-летнего брестчанина, который был за рулем машины, вызвало у сотрудников ГАИ подозрения. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян - 1,76 промилле алкоголя.

Похожий случай произошел в Дрогичинском районе. На трассе М10 Кобрин - Гомель инспекторы остановили автомобиль "Фиат", которым управлял пьяный 49-летний житель Ивацевичей. Медосвидетельствование показало 2,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. По словам мужчины, он выпил спиртное и поехал к своей возлюбленной.

В отношении обоих нарушителей составлены административные материалы. Их машины помещены на штрафстоянку.

В Брестской области с начала года по вине нетрезвых водителей произошло 32 аварии, в которых 10 человек погибли и 32 травмированы. В регионе за это время задержали более 2 тыс. человек, которые сели за руль пьяными.

"За пьяное вождение предусмотрено серьезное наказание - лишение прав, крупный штраф. В отдельных случаях может быть возбуждено уголовное дело. При наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле предусмотрен штраф в 100 базовых величин. Свыше 0,8 промилле - штраф в размере 200 БВ", - обратили внимание в областной Госавтоинспекции.-0-