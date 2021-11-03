Пьяный бесправник совершил несколько ДТП

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный бесправник совершил ряд ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского района Минска Анастасии Забавской, сегодня около 7.50 на пересечении Партизанского проспекта с улицей Ротмистрова 57-летний водитель "Форда" допустил боковое столкновение с автомобилем ГАЗ. После этого покинул место аварии и на 14-км могилевского шоссе столкнулся с автомобилями "Рено" и "Лада".

В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения.

Установлено, что виновник ДТП не имел права управления транспортными средствами, ранее был лишен за пьянку. По медицинскому освидетельствованию в выдыхаемом воздухе нарушителя было 1,8 промилле алкоголя. -0-