Пьяный бесправник угнал грузовик и совершил три ДТП в Минске

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный бесправник угнал грузовой автомобиль и совершил на нем три ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Днем 14 декабря сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД столицы при несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения на улице Велозаводской обратили внимание на самосвал. Грузовик медленно двигался и вилял из стороны в сторону. После подачи правоохранителями звукового сигнала об остановке водитель ускорился и попытался скрыться. Началось преследование. Спустя несколько минут на пересечении проспекта Партизанского с переулком Рабочим транспорт остановили.

При задержании 23-летний мужчина оказал неповиновение законным требованиям работников милиции. Нарушитель также имел явные признаки алкогольного опьянения, его доставили на освидетельствование. В организме мужчины выявили 1,1 промилле алкоголя.

В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что водитель не имеет права управления транспортными средствами. Грузовик он угнал с улицы Рыбалко, когда водитель покинул транспортное средство, оставив ключ в замке зажигания. Кроме того, задержанный до момента преследования совершил три ДТП. Обошлось без пострадавших.-0-