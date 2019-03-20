Пьяный бесправник в Гродно протаранил ограждение и едва не врезался в милицейский автомобиль

20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный бесправник в Гродно протаранил ограждение и едва не врезался во встречный милицейский автомобиль, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня днем на улице Победы. БМВ под управлением молодого человека 1990 года рождения занесло на прямом участке дороги. Легковушка снесла знак и ограждение на разделительной полосе и практически вылетела на встречную полосу, по которой ехал автомобиль Департамента охраны. Машины едва не столкнулись, рассказали в управлении ГАИ.

Милиционеры забрали у водителя ключи от авто и задержали его. Молодой человек по всем признакам находился в состоянии опьянения. Впрочем, пройти медицинское освидетельствование лихач отказался. Водительское удостоверение он никогда не получал.-0-