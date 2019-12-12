12 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный хулиган сломал забор исполкома в Берестовицком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Молодой человек 1999 года рождения распивал с товарищем спиртное в одном из агрогородков. После решил похвастать силой. В качестве объекта выбрал забор, принадлежащий местному сельскому исполнительному комитету, сломав два пролета железобетонного ограждения.

"Об инциденте правоохранителям сообщил очевидец. Молодого человека задержали по горячим следам", - рассказали в милиции.

Сейчас противоправному поведению хулигана дается правовая оценка. Известно, что парень нигде не работает и не учится.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома