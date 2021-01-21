Пьяный и без прав сбил велосипедиста - водитель приговорен к 4 годам колонии

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Вилейского района вынес приговор водителю-бесправнику, который, будучи пьяным, сбил велосипедиста и скрылся, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

ДТП произошло в деревне Русское Село Вилейского района. Водитель отвлекся, потерял контроль за дорожной обстановкой, пересек линию горизонтальной дорожной разметки, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, и наехал на двигавшегося во встречном направлении по левой обочине велосипедиста. В результате тот получил тяжкие телесные повреждения.

Вместо того, чтобы оказать пострадавшему помощь или сообщить в ближайшую организацию здравоохранения, обвиняемый скрылся, заведомо оставив человека в опасности.

Водитель признан виновным. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в 100 БВ (Br2,9 тыс.). Мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-