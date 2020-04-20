Пьяный мужчина в Лиде беспричинно избил посетителя бара

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный хулиган в Лиде облил пивом и избил посетителя, но не смог объяснить причину агрессии. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

На протяжении дня 41-летний лидчанин распивал спиртное. Потом направился в бар. Там без причины плеснул пивом в лицо 36-летнему мужчине, а после еще и ударил его несколько раз.

"Сообщение о хулиганских действиях посетителя бара поступило в милицию. Весь процесс сняла камера видеонаблюдения, дебошира задержали по горячим следам", - сообщили в милиции.

Протрезвев, мужчина так и не смог назвать причину агрессии. По его словам, он просто был пьян. Сейчас его действиям дается правовая оценка.

В милиции отметили, что в 2020 году в регионе отмечен незначительный рост количества хулиганств. Чаще всего они происходят в городах, зачастую противоправным действиям сопутствует алкогольное опьянение.-0-