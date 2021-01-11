11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пьяный подросток угнал автомобиль в Столинском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Случай произошел в ночь на 8 января в деревне Малые Викоровичи. Местный житель 1998 года рождения не обнаружил во дворе свою "Ауди 100". В 2.20 он сообщил об этом в РОВД. Сотрудники милиции выехали на место происшествия. Менее чем через полчаса угнанный автомобиль был обнаружен на дороге за деревней.

За рулем находился 16-летний земляк пострадавшего - учащийся одного из учебных заведений среднего профессионального образования. Подросток был пьян. В его крови обнаружено почти 0,9 промилле алкоголя.

По словам угонщика, он захотел покататься. В одном из дворов стояла машина, дверь в нее оказалась открытой, а ключ от замка зажигания находился в бардачке. Возбуждено уголовное дело.

За прошлый год в Брестской области было совершено 82 угона транспортных средств. В большинстве случаев доступ в салоны машин был свободным, там же находились ключи.-0-