1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель протаранил остановку общественного транспорта в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 16.00 40-летний водитель автомобиля "Тойота" двигался по Долгиновскому тракту со стороны МКАД в направлении улицы Орловской. В районе пересечения с улицей Пригородной он не справился с управлением и врезался в остановочный пункт. По счастливой случайности никто не пострадал", - рассказали в ГАИ.

Установлено, что мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения: при проведении освидетельствования в его организме выявлено 4 промилле алкоголя.

По факту инцидента сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД столицы проводят дополнительную проверку.

"Госавтоинспекция напоминает, что управление в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой не только административную ответственность. Если нетрезвый автолюбитель садится за руль повторно в течение года, в этом случае его привлекут уже по уголовной статье. Но самое важное, управление автомобилем в нетрезвом виде служит причиной большинства крупных аварий на дороге, в которых зачастую гибнут и страдают ни в чем не повинные люди", - отметили в ГАИ.-0-