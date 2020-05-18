Пьяный житель Бреста стрелял из пневматического пистолета на городском пляже

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста подозревается в особо злостном хулиганстве. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Ночью 17 мая 22-летний неработающий житель Бреста, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на центральном городском пляже беспричинно несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в 22-летнего жителя областного центра, который был с девушкой. Молодому человеку причинены телесные повреждения.

Подозреваемый задержан. Во время допроса он пояснил, что причину своего поступка не помнит, поскольку был пьян. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли пневматический пистолет, допросили потерпевшего и свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК.-0-