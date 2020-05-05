5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный житель Ивенца повредил четыре машины, воложинские следователи устанавливают обстоятельства хулиганства. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Инцидент произошел ночью 30 апреля в Ивенце. О поврежденных авто сообщили местные жители. "Следственно-оперативная группа установила, что 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения камнем, куском шифера и локтями разбил стекла в четырех автомобилях, припаркованных около жилого дома. Его противоправные действия остановили владельцы машин, которые услышали шум и выбежали на улицу", - рассказала Татьяна Белоног.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство). Принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.

Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.-0-