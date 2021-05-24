По фактам браконьерства в Дзержинском районе за сутки возбудили два уголовных дела

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Дзержинского районного отдела Следственного комитета возбудили два уголовных дела по фактам незаконной добычи рыбы в Волменском водохранилище. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.
Утром 17 мая двое жителей деревни Волма Дзержинского района 47 и 45 лет незаконно рыбачили с помощью сетей. Сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира изъяли у них 100 особей серебряного карася. Причиненный окружающей среде ущерб составил Br8,7 тыс. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 281 Уголовного кодекса (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере).
В то же утро еще один 53-летний местный житель рыбачил в Волменском водохранилище, используя запрещенное орудие. С помощью сетей он незаконно добыл 27 особей плотвы, 11 особей серебряного карася и одну особь окуня. Причиненный животному и растительному миру Беларуси вред составил свыше Br3 тыс. Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 281 УК (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере).
С места происшествия в обоих случаях изъяты рыболовные сети. В настоящее время проводятся допросы подозреваемых, а также инспекторов инспекции охраны животного и растительного мира.
Следователи напоминают о необходимости соблюдения действующего законодательства, регулирующего правила рыболовства. Его нарушение, особенно в период нереста рыб, влечет применение суровых санкций.-0-