По подозрению в убийстве пенсионерки в Кричеве задержан ее сын

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кричеве устанавливаются обстоятельства убийства пенсионерки, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, утром 3 июня в экстренные службы поступило сообщение о возгорании частного дома в Кричеве. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело 79-летней хозяйки дома.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Осмотрев тело погибшей, следователи выдвинули версию о криминальном характере ее смерти. В результате судебно-медицинской экспертизы специалисты ГКСЭ установили, что смерть женщины наступила от удушения.

По подозрению в совершении убийства задержан 55-летний сын потерпевшей. В ходе допроса мужчина рассказал следователю, что между ним и матерью на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, в результате которого он задушил женщину подушкой.

В отношении мужчины Кричевским районным отделом возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо престарелого лица) Уголовного кодекса Беларуси, он заключен под стражу. Подозреваемый состоит на специализированном учете у психиатра. Ранее к нему применялись меры принудительного лечения.

Следователи продолжают необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства возгорания дома.-0-