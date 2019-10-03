По подозрению в убийстве женщины в Озаричах задержан 23-летний парень

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители продолжают интенсивно отрабатывать все версии по уголовному делу об убийстве 42-летней жительницы городского поселка Озаричи Калинковичского района. Сегодня задержан 23-летний подозреваемый, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Следователи совместно с сотрудниками милиции детально проверяют всю информацию, которая может иметь отношение к преступлению. "Сегодня в результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в убийстве женщины задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района. Следователи проверяют его возможную причастность к совершению преступления", - рассказали в СК.

Работа по выяснению обстоятельств убийства продолжается. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле начальника УСК по Гомельской области.

Сотрудники Следственного комитета просят граждан не нагнетать обстановку и не распространять домыслы об обстоятельствах убийства. "Следственный комитет, учитывая интересы следствия, будет поэтапно информировать общественность об установленных в ходе расследования фактах, касающихся обстоятельств преступления", - подчеркнули в СК.

Как сообщалось, 42-летнюю женщину без признаков жизни и с телесными повреждениями обнаружили 2 октября в частном доме в городском поселке Озаричи. По подозрению в преступлении задержали ее 47-летнего супруга. В момент задержания мужчина был нетрезв. Калинковичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).-0-