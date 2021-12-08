По постановлению прокурора ограничен доступ к интернет-ресурсу "Брестская газета"

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Брестской области вынес постановление об ограничении доступа к интернет-ресурсу b-g.bу ("Брестская газета"), сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Как пояснили в прокуратуре, установлены многочисленные нарушения этим интернет-ресурсом закона "О средствах массовой информации". К примеру, в ряде публикаций размещалась информационная продукция, которую суд ранее признал экстремистскими материалами, а также гиперссылки на ресурсы, которые ее распространяли.

"Отдельные статьи сопровождались радикальными сообщениями, разжигающими вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам. Публиковалась и иная информация, которая явно негативно характеризовала общественно-политическую ситуацию в стране после завершения избирательной кампании и дискредитировала деятельность государственных и правоохранительных органов", - добавили в прокуратуре.

По постановлению прокурора Брестской области Государственная инспекция по электросвязи Министерства связи и информатизации обеспечила ограничение доступа к идентификатору интернет-ресурса b-g.bу с запретом возобновлять его до истечения 6 месяцев.-0-