Почти 1 кг насвая изъяли возле Центрального рынка в Гомеле

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 1 кг насвая изъяли милиционеры возле Центрального рынка в Гомеле, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Железнодорожного РОВД и бойцы отряда милиции особого назначения УВД днем 17 мая задержали 21-летнего неработающего жителя Гомельского района. У парня было два полимерных пакетика с насваем общей массой 46,5 г.

При дальнейшем разбирательстве сыщики обнаружили за хозяйственным сооружением вблизи одного из домов по ул.Карповича еще 40 пакетов с контрафактом. Масса припрятанного - 947 г.

На мужчину составили административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания).-0-