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20 мая 2020, 09:45

Почти 1 кг насвая изъяли возле Центрального рынка в Гомеле

Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома
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Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали на трассе М1 в Кобринском районе

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 1 кг насвая изъяли милиционеры возле Центрального рынка в Гомеле, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Железнодорожного РОВД и бойцы отряда милиции особого назначения УВД днем 17 мая задержали 21-летнего неработающего жителя Гомельского района. У парня было два полимерных пакетика с насваем общей массой 46,5 г.

При дальнейшем разбирательстве сыщики обнаружили за хозяйственным сооружением вблизи одного из домов по ул.Карповича еще 40 пакетов с контрафактом. Масса припрятанного - 947 г.

На мужчину составили административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания).-0-

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