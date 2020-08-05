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05 августа 2020, 10:02

Почти 21 млн сербских сигарет пытались ввезти в Беларусь по недействительным документам

Фото ГТК
Фото ГТК

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский перевозчик пытался ввезти из Латвии в Беларусь по недействительным документам почти 21 млн сигарет сербского производства без каких-либо акцизных марок, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Грузовик DAF, в котором находилась табачная продукция, въезжал через пункт пропуска "Григоровщина". Согласно представленным перевозчиком документам, товар направлялся от фирмы, зарегистрированной в Венгрии, в адрес получателя в Украине. "Нехарактерный маршрут следования из Венгрии в Латвию, далее через территорию Беларуси и России в Украину, заявленный в документах, вызвал сомнения у таможенников. Эту поставку логичнее и дешевле было бы осуществить через венгерско-украинскую границу", - отметили в ГТК.

Таможенные органы Беларуси во время проверки получили информацию, что украинский получатель не имеет никакого отношения к этой партии сигарет и не заключал никаких контрактов с их отправителем. "Отсутствие информации о реальном получателе сигарет, нехарактерный маршрут следования транспортного средства свидетельствуют об организации незаконной схемы ввоза с целью дальнейшего вовлечения товаров в незаконный оборот на территории России", - заявили в ГТК.

Крупная партия табачной продукции стоимостью почти в $230 тыс. изъята и размещена в зоне таможенного контроля ведомственного пункта таможенного оформления.

Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст.14.5 (представление недействительных документов) КоАП. Проводится проверка.-0-

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