Почти 4 кг насвая изъяли у жителя Гомеля

14 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля изъяли у гомельчанина около 4 кг насвая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Центрального РОВД Гомеля, получив информацию от коллег из Гомельской пограничной группы, 13 мая проводили проверку по выявлению тех, кто занимается хранением и реализацией некурительного табачного изделия. По месту жительства 32-летнего гомельчанина милиционеры обнаружили насвай. Общий вес изъятой смеси составил 3850 г.

На мужчину составили административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания). Суд определил штраф в 30 базовых величин (1 БВ сейчас равна Br27).-0-