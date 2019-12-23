23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 550 кг героина изъяли у четырех наркоторговцев в Минске. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Четырех иностранцев задержали конце ноября. Наркотики они прятали в стене склада. Перевозить их в Европу планировали под видом мебели.

Как сообщалось, это самая крупная партия героина за всю историю суверенной Беларуси. Деятельность организованной группы поставщиков наркотика пресекли сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД. Злоумышленники занимались перевозкой героина из Афганистана в страны Евросоюза. Территория Беларуси использовалась как перевалочный пункт.

Партию наркотика нашли в тайнике арендуемого иностранцами складского помещения в одном из районов столицы.

/Будет дополнено/.-0-