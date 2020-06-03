Почти тонну браги обнаружили в заброшенном доме в Ивьевском районе

3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Почти тонну браги обнаружили правоохранители в заброшенном доме в Ивьевском районе, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники местного РОВД 2 июня проводили рейд по пресечению производства самогона. Во время него посетили милиционеры и деревню, в которой немного жителей и многие дома заброшены.

"Именно на эти строения и обратили внимание правоохранители. В одном из домов они застали 42-летнюю женщину, а также обнаружили 984 л браги. Самогонный аппарат на месте не был найден. Гражданка пояснила, что все это предназначалось для личного пользования", - сообщили в милиции.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Известно, что ранее женщина за подобные нарушения к ответственности не привлекалась. Брага уничтожена.-0-