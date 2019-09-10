Почтовый автомобиль насмерть сбил пенсионерку в Лиозненском районе

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почтовый автомобиль насмерть сбил пенсионерку в деревне Дрозды Лиозненского района, сообщили БЕЛТА в МВД.

Авария произошла сегодня около 10.00. "По предварительной информации ГАИ, автомобиль ГАЗ-3302 "Купава" двигался задним ходом. На проезжей части находилась местная жительница 1944 года рождения. Водитель не убедился в безопасности маневра, наехал на женщину. От полученных травм та скончалась в больнице", - рассказали в МВД.

На месте происшествия работают следователи, эксперты и сотрудники ГАИ. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.-0-