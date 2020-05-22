Под Брестом сгорело 2 т отходов производства матрасов

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе пожар уничтожил 2 т вторичных отходов производства ортопедических матрасов, сообщила корреспонденту БЕЛТА представитель областного управления МЧС Юлия Колток.

Сообщение о пожаре поступило 21 мая в 15.28. ЧП произошло на территории производственной базы ООО "Вегас", расположенной в деревне Ковердяки на 7-м км трассы Р16 Тюхиничи - Высокое - граница Польши. На открытой площадке в 200 кв.м загорелись отходы поролона. Была угроза распространения огня на расположенное в 5 м складское помещение.

Пожар ликвидирован. Были задействованы силы шести подразделений МЧС.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.-0-