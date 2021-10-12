12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Быховом задержаны наркокурьеры, изъято около 200 г психотропа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"Вечером 8 октября на трассе Могилев - Бобруйск областной наркоконтроль остановил легковой Peugeot. В салоне находились 22-летняя девушка и 36-летний мужчина из Бобруйска, у которых обнаружили более 196 г альфа-PVP. Молодые люди работали по заданию виртуального наркомаркета и делали закладки с запрещенными веществами в тайниках на территории Витебской и Могилевской областей", - рассказали в УВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, они водворены в ИВС. Мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и хулиганство, девушка - за хищение имущества путем модификации компьютерной информации.

"Мероприятия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности задержанных и лиц, причастных к незаконному наркообороту, продолжаются", - добавили правоохранители.-0-