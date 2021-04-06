Под Гомелем сельчанин выгуливал собаку и обнаружил тело мужчины

6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Под Гомелем обнаружен труп мужчины. Сыщики задержали подозреваемого по горячим следам. Информацию об этом опубликовала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Житель деревни Уза сегодня утром сообщил в милицию, что, выгуливая собаку, наткнулся на израненный труп. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.

"Недалеко от тела правоохранители нашли свитер, куртку и нож. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 36-летний мужчина, который накануне вечером вместе со своей знакомой находился в компании 30-летнего погибшего. Есть информация, что все трое были пьяны. Оперативно было установлено местонахождение подозреваемого. После задержания тот признался в содеянном", - уточняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело за убийство. Сейчас продолжается следственно-оперативная работа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-