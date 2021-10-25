Под городом Ивье микроавтобус протаранил телегу

25 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под городом Ивье микроавтобус протаранил попутную гужевую повозку. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла вечером 23 октября на дороге Липшнишки - Лида. 28-летний водитель автомобиля "Мерседес-Бенц" двигался в направлении Лиды. При встречном разъезде с легковушкой микроавтобус столкнулся с попутной гужевой повозкой.

"К слову, гужевая повозка была обозначена световозвращающими элементами. В результате аварии 44-летний возчик доставлен в реанимацию", - рассказали в ГАИ.

По факту произошедшего назначена проверка.-0-