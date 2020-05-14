Под Гродно горели гараж и сарай: к пожару могут быть причастны школьники

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гараж и хозпостройка горели в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Поздним вечером 12 мая по номеру 101 поступило сообщение о пожаре в гараже и хозяйственной постройке на территории частного домовладения по улице Гродненской в агрогородке Индура. Первым возгорание обнаружил проезжавший мимо на автомобиле мужчина.

Огонь над постройками увидела и сторож мастерских местного хозяйства. Женщина рассказала о возгорании членам добровольной пожарной дружины. Они направились к месту происшествия и до прибытия спасателей вместе с хозяевами сдерживали распространение огня. Работники МЧС потушили пожар. Пламя повредило имущество и кровлю.

Выяснилось, что незадолго до случившегося в гараже проводили время двое друзей - учащиеся 6 и 7 классов местной школы. Около половины восьмого вечера они разошлись по домам. Их причастность к происшествию устанавливается.-0-